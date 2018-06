Moje tanečnice je fajn. Ví, že ženské má být kus, říká Piškula

„Není to jen o fanoušcích na sociálních sítích. Hodně je to o tanci. Letos je tady mnoho dobrých tanečníků. Z toho, co jsem někde viděl nebo slyšel, uměj trsat velice dobře. Letos je to vyrovnané. Nemám z ní strach, ale kdybych na soutěž koukal, fandil bych Janě Plodkové,“ řekl Piškula, který už několik týdnů poctivě trénuje jednotlivé choreografie.

Jeho taneční partnerkou je Veronika Lálová (24), která je nováčkem soutěže. „Přiznám se, že jsem pohádku Tři bratři ještě neviděla. Ale Zdeňkovi slibuji, že se na ni podívám. Jenže my pořád trénujeme a trénujeme, takže není tolik času. Ale udělám si ho a podívám se. Ale vzhlížím k němu,“ prozradila drobná tanečnice.

Veronika svého svěřence chválí. „Myslím, že šance jsou veliké. Zdeněk se hodně snaží. Je to super výběr. Jsem hrozně moc ráda, že mi ho vybrali, protože je mladý, vtipný a je s ním sranda. Je to fajn kamarád, snaží se na tréninky chodit včas. Když někdy přijde dřív, tak už tady kouká do zrcadla, jak to postavení má být,“ prozradila.

Ani Zdeněk jí nezůstal nic dlužen. „Veronika je takový malý žrout. Vždycky donese kopu jídla, takže já jsem šťastný, jelikož to je jedna z holek, která nehubne, ale snaží se přibrat. Protože ví, že ženský má být kus,“ míní.

Piškula o své účasti v show dlouho nepřemýšlel a hned souhlasil. Bude mít alespoň už za sebou lekce z tanečních. „Podporuje mě babička, tatínek, maminka, dědeček. Všichni. Fanoušci psali, že to budou sledovat, fandit a někteří i posílat hlasy. Tedy pokud jim rodiče pořídí tarif, jelikož jsou většinou mladší,“ říká herec.

Žádná velká zranění taneční dvojici nepostihla. Zdeněk přiznal, že měl ze začátku puchýře a Veronika občas upadne při nějaké zvedačce. Zatím nejtěžším tancem pro herce bylo tango. „To je o takovém držení těla, o kterém jsem vůbec nic nevěděl. Je hrozné minutu a půl stát napnutý a přitom být úplně uvolněný,“ prozradil.

V StarDance se už párkrát stalo, že z tanečních partnerů se stali partneři i v soukromém životě. Příkladem je i poslední vítězka soutěže Marie Doležalová, která s tanečníkem Markem Zelinkou tvoří pár (více zde). „Jestli tady vzkvétá nějaký románek mezi mnou a Veronikou? Myslím, že jo. Taneční románek. Teď tančíme tango, to je hodně vášnivé a možná až přijde paso doble, nebo rumba, tak možná při ní ji pozvu na kafe,“ dodal Zdeněk Piškula.

