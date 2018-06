Ve StarDance jsem poslal hlasy i sám sobě, přiznal Piškula v Rozstřelu

„Poslal jsem si ve druhém kole jeden nebo dva hlasy. Říkal jsem si, že bych měl, kdybych vypadl, aby to nebylo hloupý, že jsem to měl udělat. Ale poslal jsem hlas i Janě Plodkové,“ přiznal v Rozstřelu Zdeněk Piškula.

Osmnáctiletý student pražské konzervatoře vyhrál taneční soutěž jako nejmladší ze soutěžících. Jeho partnerkou byla tanečnice Veronika Lálová. Sám se za favorita nepovažoval (psali jsme zde). Podporovala ho rodina, spolužáci a účast v show zřejmě nevadila ani jeho pedagogům.

„Zrovna StarDance je soutěž, která má prestiž a eleganci, což si uvědomují i profesoři. Nevím, co říkají moji spolužáci na vítězství, do školy půjdu až teď a čeká mě pět a půl hodiny herectví. Ale kamarád říkal, že mi posílal hlasy,“ prozradil.

Školu v pohodě stíhal až do osmého tanečního večera. Pak si musel dát přestávku. „To už začalo více tanců a nestíhal jsem. Naučit se dva tance za jeden týden bohatě stačilo. Více bych nedal. Jsem rád, že jsem to nakonec fyzicky a psychicky ustál. Dokázal jsem si, co zvládnu. Jsem hrdý i na Verču, že to zvládla se mnou,“ řekl herec, jenž se vyřazováním nenechal vyvést z míry.

„Vyřazování je nepříjemné, jen když vás nechají v té poslední dvojici. Kvůli dřině byste rád pokračoval dál. Ale ve finále mi to už bylo jedno, jen jsem se usmíval. Všechno jsem měl odtančené. Došlo mi to vlastně až včera. Přišel za mnou prodavač v obchodě a gratuloval mi, že jsem vyhrál. Tak jsem poděkoval,“ říká Piškula, kterému nevadila ani kritika poroty.

„Porotci jsou ti, kteří tanci rozumí. Já o tom vím prd. I kdybychom to zatančili dokonale, což nebylo nikdy, oni musí něco říct. Něco pozitivního, negativního. Mě bavil Zdeněk Chlopčík,“ řekl.

Mezi jeho nejméně oblíbené tance patřila soutěžní samba. Tu karnevalovou si naopak více užíval. „Soutěžní samba mi do nohou nešla. Možná kdybych měl více času. Ani to počítání mi nešlo a nebavilo mě. V karnevalové sambě jste zase nahý, v klasické oblečený. Ta velká pera jsou docela těžká. Ale užil jsem si to,“ dodal.

Zdeněk Piškula musel během soutěže řešit nepříjemnost. Někdo mu ukradl profil na Instagramu. „Měl jsem tam 130 tisíc sledovatelů, což je docela dost a živilo mě to. Napsal jsem adminům a poslal, co chtěli, ale odepsali, že mi nemůžou pomoct. Myslím, že je nějaký kluk tady v Česku ani nezajímá. Byl jsem i na policii a řekl, že chci, aby to řešili až po soutěži. Takže uvidíme. Založil jsem si nový profil a lépe ho zabezpečil. Teď mám pět nebo šest tisíc sledovatelů. Snad to doženu,“ dodal.

Herec nedávno přiznal, že po skončení taneční soutěže StarDance chce být konečně sám sebou. „Stejně je to vtipný. Napřed jsem byl ten blonďatej kluk z Vyprávěj, pak ten třetí bratr, a teď tak trochu doufám, že budu po StarDance konečně ten Zdeněk Piškula,“ řekl pro týdeník Téma.

Před kamerou se poprvé objevil jako dvanáctiletý v seriálu Vyprávěj. Pak následovaly seriály Doktoři z Počátků, Všechny moje lásky či cyklus Soukromé pasti. Jeho zatím největší filmovou rolí pak byl bratr Matěj v pohádce Tři bratři. Byl členem úspěšné youtuberské skupiny Fame Team, kterou s ním tvořili jeho tehdejší partnerka Teri Blitzen a Johny Machette s přítelkyní Gabriellou Hecl. Když se oba páry loni rozešly, skončil i Fame Team (více zde).