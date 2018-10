K mé práci to patří, říká Zdeněk Piškula o sociálních sítích

„Známe se z dětského hereckého tábora. Ale míjeli jsme se,“ prohlásila Simona.

„Trochu mě celou dobu milovala,“ přidal se Zdeněk.

„To říkáš ty. Ale je pravda, že ho milovaly všechny holky,“ uvedla jeho přítelkyně.

„Na táboře jsme se viděli poprvé. Já pak nastoupil na konzervatoř, Simča tam přišla rok po mně. Vídali jsme se na chodbách, zdravili se. Poslední rok jsme si sebe všimli. Něco tam vzplálo,“ vysvětlil herec.

Podle Piškuly v současné době v získávání hereckých příležitostí hrají roli i sociální sítě. On sám je bere jako svůj reklamní web. „Občas mě štve, že musím něco vyfotit, abych byl takzvaně aktivní, ale k mé práci to patří,“ řekl.

„Já to moc neumím. Občas na Instagram fotku dám, ale přiznávám, že mě to moc nebaví. Ovšem v modelingu se běžně vybírají modelky podle toho, kolik mají followerů,“ přiznala Simona, která se od 12 let věnovala modelingu, pak studovala herectví na konzervatoři a zahrála si také v seriálu Ordinace v růžové zahradě.

„Ale to se už děje i v herectví. Základní je samozřejmě talent a předpoklad pro tu roli, ale když má režisér dva stejně dobré herce, oba se na roli hodí a jeden z nich má na Instagramu 200 tisíc followerů, vezme jeho. Protože ví, že filmu udělá reklamu,“ míní Piškula.

Simona prozradila, že se na Instagramu nemůže srovnávat se Zdeňkovými sledujícími. Zatímco ona jich má pár tisíc, on má na svém profilu 120 tisíc followerů.

„Já tomu nějak na chuť nepřišla. Právě jsem trochu v depresi, protože jsem si četla článek o vlivu chytrých telefonů na naše zdraví. Pochopila jsem, že všichni tak trochu blbneme. Poslední rok jsem měla maličký starý tlačítkový telefon. A žila jsem. Vlastně to s ním bylo senzační. Pak jsem si koupila nový a už v tom jedu. Aspoň v noci se ho snažím dávat daleko od sebe. A vůbec, snažím se na něm nebýt pořád,“ prohlásila Simona Lewandowská.

„Ale není špatné se po čtyřech hodinách na telefon podívat a zjistit, že ti volal tvůj kluk,“ přidal se Zdeněk Piškula.