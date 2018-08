Dopadnutí na dno mě vždy posílí, říká Zdeněk Piškula

Piškula s přítelkyní se zapojí do benefiční himálajské výzvy. Ke splnění tří úkolů může kdokoliv herce motivovat a zároveň pomáhat dobré věci. Stačí si na něj před každou výzvou vsadit, jestli to dá. Pokud ano, vsazená částka se stane darem himálajské škole, stejně jako peníze věnované účastníky výpravy. Pokud ne, dar bude vrácen nebo přesunut k další výzvě.

„Benefiční himálajská výzva kombinuje dvě věci, které mě baví – adrenalin a charitu. V Malém Tibetu si sáhnu na dno, o tom jsem přesvědčený. A právě na to se těším, protože cítím, že toto dopadnutí na dno mne vždy posílí. Poznám nové lidi, novou krajinu, nový způsob života a to mě nabíjí!“ řekl Zdeněk Piškula.

„Když se dají tyto věci spojit s pomocí druhým, tak je to přeci ta nejlepší cesta. Doufám, že lidi bude bavit, co budu během cesty přidávat na můj Instagram a Facebook a tím pádem se do pomoci zapojí s námi. Tato forma charitativní činnosti je po světě běžná, ale u nás je to něco nového. Věřím, že se Češi chytí,“ dodal k výzvě Brontosaurů v Himálaji, kteří dlouhodobě pomáhají obyvatelům vesnice Mulbekh v Malém Tibetu.

Piškula, jeho partnerka a další dobrodruzi na motorkách pojedou 170 kilometrů k ledovcovému jezeru Pangong. V sedle stráví dvanáct hodin. Čekají je dva dny raftingu na největších vlnách řeky Indus z vesnice Nimo do Khatze. A během čtyřdenního treku se na závěr pokusí o zdolání 6 153 metrů vysoké hory Stok Kangri.