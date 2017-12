S přítelkyní si na oslavy výročí nepotrpíme, prozradil Zdeněk Piškula

„My ani nevíme, kdy jsme se dali oficiálně dohromady,“ prohlásil Piškula o svém vztahu s modelkou s polskými kořeny, která je známá také jako herečka ze seriálu Ordinace v růžové zahradě.



Na výročí a slavení takových věcí prý herce moc neužije a naštěstí neměl nikdy po boku ženu, která by to po něm vyžadovala. „Nebyl jsem od holek k takovým věcem nucený. Ale teď to budeme oslavovat tak, že když budeme mít chuť slavit, tak budeme slavit,“ řekl.

Zdeněk Piškula přiznal, že ve vztahu se Simonou se cítí vyzrálejší. Nevnímá to jen on, ale údajně i lidé z blízkého okolí a hlavně rodina. „Ta láska, co do mě vplula, udělala svý a cítím, že je to asi opravdu dost možný. Člověk dává, co má, co může, co chce dávat a zase si od toho druhého člověka bere to, co potřebuje. Pak už je to jen o tom, jestli se sejdou ty dvě bytosti,“ přemýšlí herec o vztazích a lásce.

Všechny osudové ženy pohádkového prince byly právě herečky. Vztah s „normální“ holkou si ani moc nedokáže představit. „Stalo se, že jsem slečnu vyvedl někam na večírek a najednou se na nás slétli novináři a začali strašně fotit. A ono je to divný, když s tou dívkou začínám a jdeme takhle někam ven,“ vysvětlil, proč si s každým vztahem dává načas a nehrne se hned na oficiální akce.

Simona Lewandowská a Zdeněk Piškula (15. prosince 2017)

S přítelkyní Simonou to udělal herec úplně stejně a navzájem se nejprve v tichosti a soukromí poznali. Až po delší době vyšli společně na akci a přiznali svůj vztah. Teď už se od sebe herecký pár nehne a chodí ruku v ruce snad všude. Nedávno dorazili na křest knihy umělkyně Lény Brauner.

Stejně jako začíná Zdeněk Piškula žít vážnější vztahy, vyzrál prý i co se týče práce. Dříve mu se vším pomáhala maminka a dělala mu manažerku. Dnes už si všechno řeší herec sám. „Maminka mi dřív hodně pomáhala, vlastně celá rodina. Vozili mě na natáčení, pomáhali mi se smlouvami, kterým jsem já nerozuměl. Ale teď už je mi devatenáct a v osmnácti jsem si řekl, že dost a zvládnu to sám,“ prozradil.