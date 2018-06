Zdeněk Piškula: Batůžkáře na festivalu obdivuji. Jsou pro mě hvězdy

Filmové Vary Sledovat další díly na iDNES.tv

Nezapomenutelný festivalový zážitek

Pro mě je určitě každý zážitek na festivalu nezapomenutelný. Pokud bych si měl vybrat, asi promítání nového seriálu Lajna, který jsem točil.

Nejlepší festivalový film

Viděl jsem I Am Heath Ledger, potom Přízrak a ještě Obludárium. Tuším, že se to tak jmenuje. Pokud bych si měl z těchto tří filmů vybrat, určitě volím Přízrak. Sice ho dost všichni kritizují, ale já jsem nadšený. Za mě mu dávám jedničku a doporučuji ho všem.

Milé setkání na festivalu

Umu Thurmanovou jsem nepotkal, což mě mrzí. Mám ji rád. Ale potkal jsem na jedné akci Jiřího Bartošku. Je to skvělý herec a bezvadný člověk. Mám ho rád a chválím ho za to, jak skvělý festival v Čechách pořádá.

Nejdelší festivalová noc

Ta byla druhý den večer. Bylo to dlouhé, domů jsem odcházel za světla. Dlouhou noc jsem strávil s kamarády a byla rozhodně jedna z nejlepších v tomto roce.

Nejoblíbenější karlovarská lahůdka

Vždycky si dávám New York burger, což je takový hambáč, který je hned vedle hotelu Ambassador a je nejlepší. Možná to zní divně, ale opravdu se vždy na něj těším celý rok. Do Karlových Varů totiž jezdím jen na festival, což je možná škoda. Je to překrásné město.

Moje festivalová hvězda

Tak vůbec by mi nevadilo, kdybych potkal Umu Thurmanovou a Casey Afflecka, prohodil s nimi pár slov. To se nepoštěstilo, ale nevadí. Pro mě jsou bezesporu festivalové hvězdy batůžkáři, co zajdou na film, večer dají pivko nebo drink a spí ve stanu. Jinak jsem se tady potkal s různými lidmi ze štábu nebo kolegy, takže pro mě je to spíše festivalové setkání s kamarády. Nevyhledávám společnost lidí, které neznám.

Co mě nejvíce pobaví a rozladí

Je to různé. Může mě pobavit film, může mě pobavit večírek. A nebo obráceně. Záleží i na lidech a na okolí. Já se spíš bavím. A to co mě rozladí, na to brzy zapomenu.