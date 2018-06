Zdeněk Mahdal dostal k narozeninám synka

"Měl být večírek na oslavu, ale ten se samozřejmě nekonal. Dostal jsem totiž zprávu do rádia, kde jsem zrovna moderoval, že mladá paní už je v porodnici, abych si vyzvedl jedno dítě u jedněch sousedů, druhé u druhých sousedů. Takže jsem byl doma a hlídal jsem," líčil Zdeněk Mahdal své zážitky z památného, dvojnásobně narozeninového večera.

"Já jsem to ale jako dárek nevnímal, mně šlo jenom o to, aby všechno proběhlo v pohodě, jako už dvakrát předtím. Už jsme měli zkušenost, že naše maminka rodí maximálně hodinku, ale teď se trošku bála, je už přece jen starší. A protože ještě starší je fotr, tedy já, musela dokonce absolvovat nějaká vyšetření, jako například odběry plodové vody. Takže jsme od začátku věděli, že to bude zase kluk. A protože byly obavy z předčasného porodu, dva měsíce jsem se snažil všechno v domácnosti obhospodařovat sám, aby Mirka nemusela nic tahat. Nakonec to bylo jen o čtrnáct dní dřív a všechno dobře dopadlo."

"Snáším to všechno líp, než jsem čekala," řekla i manželka Miroslava. "Že už jsem ta starší vycvičená matka, jsem pochopila v porodnici, kde si mě skoro nikdo nevšímal. Říkali: ta už rodí potřetí, už to zná. Když jsou všichni kluci v klidu, je to v pohodě. Ale když začnou zlobit všichni naráz, když najednou chytnou nějakou potřebu, přijdou krušné chvilky... Naštěstí netrvají tak dlouho," usmívala se paní Mirka.

"Když začnou vyvádět všichni tři naráz a dá se to dohromady, je to opravdu složitější. To já většinou beru ty dva větší a mizím s nimi z baráku," potvrzoval Zdeněk Mahdal. "Na druhé straně není pravda, že tři děti jsou trojnásobná starost. Ten nejstarší už se dokáže i trošku postarat o ostatní."

Na víkendy jezdí Mahdalovic rodina společně na chatu. "Jezdíme všichni do Popůvek u Brna. Proto si ty děti dělám, že je s nimi největší zábava. A kromě toho s dětmi se vždycky domluvím, protože když je nejhůř, tak jim můžete přikázat. Kdežto s některými lidmi, když je nejhůř, si můžete přikazovat, co chcete," pravil herec zkušeně.



Na otázku, zda bude ještě holka, řekl Zdeněk Mahdal rezolutně: "Čtvrté dítě nebude, to by bylo nezodpovědné." Kdežto paní Mirka se jen usmála: "Víš co, odpovídej tak, že plánované určitě není."