VIDEO: Rozumím jí, přeje si moderovat v televizi erotiku Zdeněk Mahdal

"Vždycky jsem věděl, co bych rád moderoval. S jistým panem Zapletalem jsme to měli vymyšlené už před dvaceti lety. Ten říkal, že se v televizi nemůžou nikdy bavit o sexu dvě ženský, je to ordinérní a není to ono. O sexu, aby to bylo vtipný a nešlo to přes čáru, se můžou bavit jen dva chlapi. S panem Uzlem jsme tehdy měli dělat lehce erotický pořad, ale bohužel to nevyšlo, což mě bude mrzet do smrti," řekl iDNES.cz Zdeněk Mahdal.

Kdyby podobná nabídka přišla teď, vůbec by se nezlobil. A nabízí i pohotové vysvětlení. "Každý má své koníčky. Mám rád, když lidi moderují věci, kterým rozumí. A já v tomhle nejsem žádný amatér," upřesnil se smíchem.



Dana Morávková a Zdeněk Mahdal v roce 2005

Mahdal kdysi patřil ke klíčovým tvářím pořadu Prima jízda, který léta moderoval po boku Dany Morávkové. Tady nasbíral nejvíc zkušeností. "Tenhle pořad jsem dělal deset let, mám za sebou 900 hodin živého vysílání. Nemyslím si, že bychom tehdy s kolegy udělali nějaký průšvih. Ale teď holt není po Mahdalovi hlad a já ho nemůžu sám ukájet. Leda, že bych si udělal svou televizi. Ale na ni mi chybí poslední miliarda," vtipkoval.

Zdeňka Mahdala tak nyní živí především dabing, který provozuje ve vlastních studiích. "Teď jsem se vrhnul hlavně na dokumentární tvorbu, ale čeká mě i jeden zajímavý film, který celý namluvil Tom Hanks. Tak si ho sám zrežíruju a rovnou si v něm i zahraju. Takže chvilku dabuju, chvilku točím, hlavní je, že je práce," uzavírá herec a dabér v jedné osobě.