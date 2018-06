VIDEO: „Architekt“ Macura staví domek z palet: Mohla by tu být i Iveta

"Domek bude mít malou předsíňku, koupelničku, malou kuchyňku a pak obytný prostor. Spát se bude dát nad koupelnou a kuchyní," popsal na kameru iDNES.cz novopečený "stavitel a architekt" Macura své odvážné plány.

Základní konstrukce je z palet, které bývalý IT specialista sehnal zdarma. Stavba nemá betonové základy, a tak prý nepotřeboval ani stavební povolení. Izolace domku bude ze skelné vaty, střecha opět z palet a jako krytinu použije laciné betonové tašky.

"Celkovou cenu odhaduji na 50 až 100 tisíc korun. To ovšem nepočítám práci a přípojky," řekl vášnivý kutil a obdivovatel zpěvačky Ivety Bartošové.

Zdeněk Macura si prý umí představit, že by v podobném domku bydlela i sama Bartošová, s jejímž manželem se soudil (více o jednom z jejich sporů zde).

"To je možný. Já to nevylučuji. Myslel jsem, že se to může stát i u mého domu. Tam se to nestalo, protože jsem zrovna neměl volný pokoj. Takže jsme odjížděli pryč. Pravděpodobně kdybych měl tehdy volný pokoj, tak by zůstala u mě," míní samozvaný bojovník za práva týraných žen.