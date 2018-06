Zdeněk Macura se sám přihlásil ke Krausovi, řešili Bartošovou

"Já jsem rád, že jste přišel, protože z internetu znám tři jména - Rychtář, Macura a Bartošová - která spolu souvisejí a já nikdy nevím, kdo je ten zlý a kdo hodný. Předpokládám, že vy tady budete za toho hodného," uvedl hosta Jan Kraus.

Macura mu začal vysvětlovat, jak přišel na to, že je partner Ivety Bartošové agresivní a že zpěvačka trpí domácím násilím, i když to nepřizná.

"Já jsem u ní narazil na nějaké chování a chtěl jsem ho probádat. A pak se mi začala ozývat, že potřebuje pomoct. Vezměte si třeba ten výlet do Itálie. Všichni věděli, že utekla," vysvětloval Macura, který sice mnohokrát prohlašoval, že si chce vzít Ivetu Bartošovou za manželku, na druhou stranu ale tvrdí, že o ni jako o ženu zájem nemá.

"To by musela splnit tři podmínky. Musela by umět vytrhat plevel kolem baráku. Mám na stole nepořádek v papírech a fakturách, ten by musela umět uklidit. A do třetice by musela umět uklidit moje auto. Je to zábavný pořad ne?" snažil se o nadsázku Macura.

Rychtářovi jde podle něj především o zpěvaččin dům. V Show Jana Krause si Zdeněk Macura, který poskytoval médiím videa trpící Bartošové, postěžoval, že kvůli bulváru přichází jako softwarový inženýr o práci.

