VIDEO: „Architekt“ Macura ukázal dům z palet a pletl si pandu s koalou

O víkendu Zdeněk Macura v hotové stavbě posnídal a fotky zveřejnil na svém Facebooku, kde pravidelně ukazoval, jak už s nízkonákladovou stavbou pokročil.

"Pro mě je stavba technicky realizovatelná do měsíce. Ale papírově to bude trošku déle. Tak dva až tři měsíce," řekl samozvaný bojovník za práva týraných žen.

Kromě domu Macura na kameru iDNES.cz představil maskota své kampaně. Přestože pořád mluvil o ohroženém medvídkovi koala, držel pandu.

Macurův skromný domek má malou předsíň, koupelnu, malou kuchyňku a obytný prostor, nad nímž je spací část.

Základní konstrukce je z dřevěných palet, které Macura natřel přípravkem proti hnilobě a škůdcům. Jako izolaci zdí i podlahy použil skelnou vatu. Vnitřní obložení je ze sádrokartonu a na podlaze je položeno linoleum.

"Dávám do podlahy celkem 17 centimetrů vaty, což by jako tepelná izolace mělo stačit a od podlahy by neměla jít zima," míní.

Při dokončování fasády dal Macura do otvorů palet jako izolaci polystyren, pak natáhl perlinku a vše natřel lepidlem. Cenu domku jeho tvůrce odhadl na 50 až 100 tisíc korun, bez práce a přípojek.

Macura v minulosti prohlašoval, že si umí představit, že by v podobném domku bydlela i zpěvačka Iveta Bartošová. Se starostou obce prý rokoval o tom, jestli by se nenašlo nějaké místo, kde by mohla vyrůst celá vesnička z domů z palet (více zde).

