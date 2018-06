Macura pokročil s "domem" pro týrané ženy a plánuje turné s Martuccim

Stavba Zdeňka Macury budí od počátku spíš úsměv a pichlavé komentáře týkající se vratkých základů, nedostatečné izolace i jeho plánu použít betonové tašky.

S vyloženě negativními reakcemi se ale ve svém okolí prý nesetkal. "Reakce jsou někdy povzbudivé, jindy rozpačité. Někdo se i bojí, jestli tu nebudou bezdomovci. Ale snažím se sousedy vycházet dobře a ty věci vysvětlovat," říká Macura.

Zatím to nevypadá, že by v domku mohl někdo bydlet a zprávy o první nájemnici Macura vyvrací. Je ale přesvědčen, že bude domek užitečný a nechce zůstat u jednoho.

"Mám jednání se starostou, chci se s ním domluvit, jestli by se nenašlo nějaké místo, kde by mohla takto vyrůst celá vesnička," říká.

Navíc se spojil s dalším zhrzeným milencem Bartošové Domenicem Martuccim a chtějí spolu dát dohromady osvětový program pro týrané ženy. "Já bych udělal přednášku, on by zazpíval nějakou písničku a mohlo by to být zkombinované i s módní přehlídkou a takovými věcmi," plánuje Macura.

Iveta Bartošová a Domenico Martucci della Torre

Ne všichni se ale jeho plánům vysmívají. Pravidelně se teď stýká se ženou, která týráním prošla a Macurovu azylovému projektu věří.

"Se Zdeňkem jsme se seznámili přes Facebook, já jsem mluvila mnohokrát o tom násilí, pak jsme se setkali osobně. Myslím, že je to dobrý nápad, který by mohl pomoci ženě před útěkem," řekla na naší kameru.