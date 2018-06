VIDEO: Iluzionista Bradáč zdolal rekord v úniku ze svěrací kazajky a další vytvořil

Dosud nejrychlejší únik ze svěrací kazajky trval 7,26 vteřin. Zdeňkovi Bradáčovi se to podařilo v čase 6,31.

Zápis do Guinessovy knihy rekordů by tak měl znovu získat. "Používáme originální svěrací kazajku z Ameriky, která je potvrzená certifikátem o její pravosti, který také Guiness vyžaduje," řekl Bradáč.

K tomuto rekordu ale přidal ještě jeden, který v Guinessově knize zatím není evidován. Nechal se zavěsit na hrazdu a stanovil čas nejrychlejšího úniku ze svěrací kazajky vzhůru nohama, který je 1 minuta a 50 vteřin.

Už předtím vytvořil Bradáč rekord v počtu úniků ze svěrací kazajky, když se z ní během osmi hodin dostal 435 krát. A chystá i nejrychlejší únik z kazajky pod vodou. Z vody už světový rekord má, podařilo se mu vysvobodit v rekordním čase z policejních pout.

Zdeněk Bradáč překonal rekord ve vyproštění z pout pod vodou

Třiadvacetiletý Bradáč se už dostal mezi 10 nejúspěšnějších světových rekordmanů a loni ho britská organizace Record Holders Republic uvedla do své Síně slávy mezi ostatní světové rekordmany. Zároveň jej zařadila do své nové publikace Believe the Unbelievable, která vychází ve Spojených státech.

Kromě rekordů v eskapologii (nauka o únicích) překonává Bradáč i další v oborech žonglování nebo karetní manipulace. Loni v listopadu se zapsal do Guinessovy knihy s nejdelším žonglováním se třemi míčky vzhůru nohama.

Zdeněk Bradáč vytvořil v Jablonci nad Nisou nový rekord v žonglování zavěšený hlavou dolů

Fyzicky náročný úkol vydržel 6 minut a 46 vteřin. Svého předchůdce tak překonal o jednu minutu a jednu sekundu. Za tu dobu zvládl 1276 chytů, což je opět rekordní počet. K tomu přidal žonglování vzhůru nohama se čtyřmi míčky, o což se oficiálně ještě nikdo nepokusil.