Zdena Studenková přiznala botox. Nechce se potit

„Je to už asi tři roky, co si nechávám pravidelně před létem píchat botoxové injekce do podpaží. A všem bych to vřele doporučila! Je to výborná prevence proti pocení, především když máte kontaktní práci jako já. I když jsem celé dny na zkouškách a v dobových kostýmech zkouším s kolegy náročné role, pořád se cítím dobře,“ řekla Studenková, která v dubnu absolvovala také omlazení rukou. Pod kůži si nechala vpíchnout kyselinu hyaluronovou.

Herečka se o svých plastikách moc bavit nechce. Podle slovenského bulváru má za sebou už několik faceliftů a vylepšení u plastických chirurgů. Sama ale v minulosti přiznala jen jednu plastiku.

„Mám spravené oči, podstoupila jsem plastiku očních víček. Nestydím se za to a nevidím v tom problém. Je to v současné době běžný zákrok jako je třeba operace slepého střeva. Jen lidé se tváří stále strašně puritánsky. Že jsem si nechala ufiknout malinko kůže, co je na tom?“ řekla v jednom z rozhovorů.

Zdena Studenková, která žije s hudebníkem Braňem Kostkou, jenž je o 17 let mladší, se udržuje v kondici posilováním, cvičením pilates a jízdou na rotopedu.