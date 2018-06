Český Ken oslavil narozeniny se svou domnělou milenkou Studenkovou

Studenková a Paulat se poznali na otevření jedné restaurace, kam jí model dělal doprovod. Bulvární deníky tehdy napsaly, že si herečka našla zajíčka.

„Strašně mi to lichotilo, protože když jsem si představila, že bych měla takový objekt vedle sebe, bylo by to úžasné,“ říká Studenková, která Paulatovi přinesla dort a dokonce uvařila večeři. Na té nechyběl ani nejlepší kamarád českého Kena Mirek Šimůnek.

Studenková zůstala až do snídaně a Paulat přiznal, že spolu vypili čtyři lahve vína. Druhý den už ale slovenská herečka vypadala opět svěže a spěchala na kliniku estetické a plastické chirurgie, aby si nechala dát botox do podpaží (více čtěte zde).