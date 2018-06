Zbyněk Malinský: KOLOTOČ S LABUTĚMI

(Městská knihovna v Jičíně)Pokud nemáte rádi pohádky dlouhé tak, že se vám oči při čtení začnou samy zavírat už ve chvíli, kdy o krásném princi nepadla ještě ani zmínka, takže váš potomek večer co večer zpod peřiny piští "Mamííí, nespi!", pak tato nenápadná knížka je právě pro vás. Většina z třicítky textů si totiž vystačí s jednou stránkou malého formátu. Zbyněk Malinský, autor několika úspěšných knížek pro děti, totiž tentokrát zvolil pro své minipříběhy plné poetického humoru formu sloupku či fejetonu. Knížku, která byla vydána u příležitosti letošního ročníku už tradiční akce Jičín - město pohádky provází však pozoruhodnost: na pultech některých knihkupectví se ocitla jednak v přebalu modrém, jednak v oranžovém, a také s rozdílnou cenou. To proto, že v modrém svazku najdou čtenáři i grafický list Vladimíra Komárka (suchou jehlu na ručním papíře), který je zároveň v obou verzích přetištěn. Zatímco Komárkovy labutě potěší samozřejmě především dospělé, ty z kolotoče zase hlavně děti. Neotřelý nápad jičínských knihovníků by tedy bylo možné shrnout do hesla - "pro každého něco".