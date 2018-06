VIDEO: Nesmělý Drda dospěl a ukázal lásku, se kterou randí už čtyři roky

"Stárnu, po tatínkovi mi trochu vypadávají vlasy, takže jsem se musel trochu podstřihnout. Zaplaťpánbůh, že se ze mě stává chlap. Kdybych pořád vypadal jako kluk, nikdo by mě nebral seriózně," smál se na kameru iDNES.cz Zbyněk Drda, který po delší době vyrazil do společnosti. A rovnou i s přítelkyní Nikolou, se kterou randí už dlouhé čtyři roky.

"My jsme se po čtyřech letech sestěhovali do garsonky. Někde jsem četl jistou studii, kde psali, že právě v garsonce se osmdesát procent mladých párů do půl roku rozejde. My už jsme tam rok, tak to vypadá, že tam ještě nějaký pátek budeme," míní zpěvák, který očividně našel vlastní protiklad.

"Je to s ním moc fajn. Nic bych mu ani nevytkla. Vycházíme si vstříc nejen v bydlení, ale v žití celkově a je to s ním super," dodala Nikola, která je natolik tolerantní, že jí nevadí ani časté pozpěvování v bytě, které prý mnohdy hraničí s křikem.

"Nikča je úžasná. Samozřejmě, že v garsonce pořád řvu, ale opravdu pořád, někdy je to už nesnesitelné, a ona ani nepípne. To můj brácha na mě řval přes náš celý rodinný barák, Nikolka je vděčný posluchač, který vždycky řekne: Hm, hezký."

Drda není tolik vidět zřejmě i proto, že se už pár let soustředí spíše na zahraniční trh. Ale do budoucna by to chtěl změnit.

"Myslím, že kariéra pokračuje slušně. Víc se orientuji na zahraničí, hlavně východ a Rusko, ale teď se budu víc snažit i u nás. Není to o tom, že by se tady úplně nedařilo, spíš jsem využil kontaktů, které se naskytly, ale rozhodně nechci český trh podceňovat. Zpívám v češtině a chci dát fanouškům to, co se jim líbí," uzavřel vítěz třetí řady televizní reality show Česko hledá SuperStar.