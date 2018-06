Zbyněk Drda fandí v X Factoru Zonygovi

Sympatický Moravák se mu líbí od samého začátku soutěže. "Je přirozený, baví ho zpívat a jede. Přeju mu vítězství, to mega by si zasloužil," míní Drda, který se z Karlových Varů přesunul už zřejmě nadobro do Prahy. Zatím bydlí v podnájmu, který momentálně mění za jiný, a časem by rád vlastní byt. "Pořídit si bydlení v hlavním městě je ale hodně drahé," říká.

Jeho kamarád a kolega Roman Lasota má na zpěváky X Factoru jiný názor, fandí totiž na rozdíl od něj Ondřejovi Rumlovi. "Líbí se mi už kvůli žánru, není to nic obyčejného. Rozsahově a hlasově je na tom Jirka Zonyga asi líp, ale ten styl a žánr dělá Ondra výborně," tvrdí Lasota.