Zbrožek: důležitá je jiskra v oku

Letos podruhé bude moderovat sám. Předtím se tři roky dělil o mikrofon s Jaroslavem Duškem. Bude to už jeho pátý přímý přenos, a tak se předpokládá, že se při něm vyvaruje chyb, kterých se dopustil v minulosti. Jenomže Zbrožek tvrdí: "O žádných nevím. My profesionálové totiž chyby neděláme. Takže poučit se můžu jenom z chyb druhých."

Letošní přípravě prý věnoval celý rok. „To víte, když máte udělat na jevišti pořádnou otočku, chce to trénink. Hodiny a hodiny dřiny na sále," směje se. Zkoušel dokonce v prostorách Národního divadla, ke kterému má teď bližší vztah. Spolu s Petrem Zuskou se totiž podílel na tvorbě komponovaného představení Baletománie a sám si v něm zahrál Velkého šéfa baletu, což hovoří za vše.

Připraví se sám

I když se na zítřejší slávu Martin Zbrožek připravuje dlouhodobě, přímo na místě začne zkoušet až den předem. A nejspíš sám. Své partnery tam prý radši nevpustí.

Zjistil totiž, že když se dopředu navzájem oťukají, jejich dialog během hlavního večera už není tak bezprostřední a zajímavý. Letos by ho měl vést s Jiřím Bartoškou, Evou Pilarovou, Ivou Janžurovou či bratry Matějem a Kryštofem Hádkovými. Ti všichni budou českým tvůrcům předávat ocenění.

A pokud se Zbrožek zmůže na dialog v cizím jazyce, pohovoří si i s představitelem Jamese Bonda Rogerem Moorem či s místopředsedou Evropské filmové akademie Nikem Powellem. „Důležitější než jazykový spletenec je pro mne jiskra v oku,“ nepřipouští si Zbrožek možné selhání. Večer slibuje řadu překvapení včetně ohňostroje a výjimečný bude i vzhled moderátora, jak už řadu týdnů napovídají propagační materiály.

Jsou připraveni na všechno

"Věnoval se mi celý tým vizážistů. K tomu dva kadeřníci a jedna kadeřnice. My vždycky pracujeme takhle ve třech. Na dva chlapy jedna ženská. Ono se to dobře doplňuje, názory se tříbí a pak z toho vycházejí ty pejzy, co teď mám," tvrdí Zbrožek, který bude mít za zády stejně jako loni Okamžitý filmový orchestr řízený Varhanem Orchestrovičem Bauerem.

Ten říká: "Máme schopnost okamžitě reagovat, okamžitě se přeskupit do čehokoliv, co se po nás požaduje." Bauer se svým orchestrem natáčí soundtracky a pořádá také unikátní koncerty, při nichž návštěvníci poslouchají filmovou hudbu a sledují příslušný film.

"S Martinem nemá smysl domlouvat se na klíčových slovech, protože pořád improvizuje, člověk musí vnímat jeho projev v širším kontextu," říká o spolupráci se Zbrožkem. Přestože musí být během ceremoniálu neustále v pohotovosti, užívá si ho prý stejně jako každý jiný divák.

Po slavnostní části večera je připraven v přilehlých prostorách raut, jenž bude už tradičně vegetariánský. Petr Vachler, ředitel České filmové a televizní akademie, totiž razí heslo: "Nebudeme oslavovat proto, aby druzí umírali."