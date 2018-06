Žbirka zasáhl do německé SuperStar

Souvislost vidí s koncertním turné, které uskutečnil po Slovensku právě v uplynulém roce. „Je to takové završení roku 2004 a mimořádně příjemný pocit, protože jsem si samozřejmě nic takového předem nenaplánoval,“ říká Žbirka, jenž získal své první významné ocenění v roce 1977. Byla to zlatá Bratislavská lyra za píseň Úsměv, o kterou se podělil s Jankem Lehotským a Marikou Gombitovou.

Srovnat tehdejší soutěže s těmi dnešními, například s populární SuperStar, je podle něj nemožné. „Bratislavská lyra byla autorská soutěž, kde šlo o to, předvést se s vlastními písněmi. SuperStar je soutěž interpretační, kde se hodnotí hlas a případně šarm. Vážím si sice interpretačního umění, ale za cennější považuji, když vás někdo vyprovokuje k napsání vlastní písně,“ tvrdí.

Ke skládání nepotřebuje vždycky naprostý klid. Je to otázka spontánního nápadu. „Není třeba se rozmazlovat. Písnička se dá napsat i mimo domov, v hotelu a v různých jiných situacích. I John Lennon nebo Paul McCartney takhle tvořili a znám spoustu dalších příkladů z historie. Písničku Milionkrát z Modrého alba jsem například složil v Olomouci v šatně před vystoupením. Začal jsem si ji hrát jen jako takový trénink a chtěl ji odložit, ale kytarista Honza mě upozornil na to, že má dobrý nápěv a že bych ji měl dokončit,“ vypráví.

I textovat se dá podle něj všude. „To vás napadne rým, tak si o něm přemýšlíte a vůbec vám nevadí, že kolem vás chodí lidi a normálně se baví, aniž tuší, že se právě rodí písnička. Jedinou nevýhodou je, že při tom máte nepřítomný pohled, takže si mnozí mohou myslet, že jste trochu mimo,“ směje se Žbirka.

V německé i slovenské SuperStar

Svými písněmi zasáhl Miroslav Žbirka nepřímo i do slovenské SuperStar. V pátek totiž zazní v díle věnovaném duetům hned dva jeho hity: V slepých uličkách, který nazpíval s Marikou Gombitovou a Oh Me Oh My, ke kterému si přizval Janu Kirschner. Jeho jméno dokonce souvisí i s německou SuperStar.

„To je zvláštní příběh. V porotě fungoval Dieter Bohlen známý z Modern Talking a ten si svého času vypůjčil víc než osm taktů mé písničky Balada o polních ptácích, která se v angličtině jmenovala Hero. Já nedávno zjistil, že písnička, kterou potom napsal vítězovi druhého pokračování německé SuperStar, se jmenuje stejně. Text sice trochu pozměnil a melodii taky, je to teď pomalá písnička, ale pochopil jsem, že nadále zůstal mým fanouškem. Dokonce mi to sám potvrdil. Když jsem ho v Ružomberku v rámci comebacku Modern Talking potkal v šatně, přivítal mě ve dveřích větou: Ahoj, Miro, tobě jsem ukradl písničku. A co já na to? Jsem tím polichocen. I takhle to v showbyznysu chodí.“

S dcerou nazpíval duet

Své dvě děti by v tomto světě nerad viděl. Přesto už nazpíval se čtrnáctiletou dcerou Lindou duet Lásky bezbranných a desetiletého Davida podporuje v hraní na bubny. „Linda nelpí na sólovém vystupování. Sice ráda zpívá, ale vedle toho dělá spoustu dalších věcí. Každou chvíli chce být něčím jiným. Padl například návrh, že bude letuška, ale podle toho, jaký je společenský tvor, bych tipoval, že ve svém budoucím povolání bude v kontaktu s lidmi. Klidně by mohla být i novinářkou, je strašně zvědavá. Když se něco šustne v naší ulici, je první u okna. O všem informuje, všechno sleduje a vůbec nejvíc ji zajímají lidé. Jak se má ten a onen známý, neustále jim telefonuje a stará se nám tím o pěkné účty. Na její mobilní telefon dáváme velký pozor, využívá ho opravdu jen v případě nutnosti, protože bychom se nedoplatili. Byla by možná skvělá manažerka, ale v tuto chvíli bych jí tuhle funkci nemohl svěřit. Zajistila by totiž vystoupení v Pardubicích s tím, že by měla ještě smlouvu na Kladně,“ předvídá Žbirka.

Syn David začíná mít v povolání jasno. Kromě toho, že tátovi opečovává všechna jeho dosavadní ocenění a má je vystavena ve vitríně ve svém pokoji, začíná myslet bubnování vážně. „Budu muset dávat pozor na jeho výkony v matematice, aby náhodou nezačaly zaostávat za jeho výkony za bicími,“ říká.

Zpěváka a hudebníka teď čeká práce na nových písničkách. Možná si však ještě najde čas, aby odjel s dětmi v době blížících se jarních prázdnin na hory. „Zároveň s tím, že jsem převzal cenu Aurela, jsem ho i moderoval, takže mám teď pokoj a vrátím se k tomu, z čeho mě vytrhl – a to je skládání nových písniček. V těchto dnech budu pracovat především na nových textech, protože melodie už mám. A mezitím si v dubnu odskočím do New Yorku, kde mám nasmlouvaných pár vystoupení,“ dodává.