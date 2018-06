Žbirka vášnivě líbal manželku na pódiu. Měl pádný důvod

Po nezbytných oficialitách a křtu desky, jejímž kmotrem byl slovenský herec Maroš Kramár, přišla s dárkem k jeho pětapadesátinám. Co následovalo, veřejnost snad nikdy u manželů Žbirkových neviděla.

Zpěvák, kterému i jeho žena říká Meky, byl doslova omráčen a Kateřinu přede všemi vášnivě políbil. Dárkem byly totiž podpisy s věnováním členů jeho zbožňované kapely Beatles.

Sehnat tenhle originální dárek nestálo Kateřinu Žbirkovou ani tak moc úsilí jako peněz. "Bylo to tak drahé, že jsem mu to mohla koupit jenom já," prohlásila s úsměvem Žbirková. Za dárek zaplatila několik desítek tisíc korun a vypravila se kvůli němu až do Londýna.

"Na jedné ulici tam mají speciální obchod s všelijakými relikviemi, nejen od Beatles, ale i od Rolling Stones a podobně. Rok kolem toho chodil, ukazoval mi to a říkal: Podívej se, já mám doma věnování od Paula McCartneyho, co mi dal před koncertem v Praze, a tady mají Johna a George, dva, kteří už se nikdy nikomu nepodepíšou. Když jsem potom přemýšlela, co speciálního vymyslím na narozeniny, vzpomněla jsem si na tu knížku. A přikoupila jsem ještě pohlednici s podpisem od Ringo Starra, aby měl Beatles kompletní," líčí manželka známého zpěváka.

Den předtím dostal od manželky i rodičů normální dárky praktického rázu s tím, že Kateřina avizovala, že překvapení teprve přijde. A proč si ho schovala až na veřejnost? "Chtěla jsem vědět, jak se bude tvářit."