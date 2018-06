Zázvorková má už pohromy za sebou

"Ta živelná katastrofa, která nyní postihla lidstvo, je něco opravdu nečekaného a hrůzného. Bohužel, já už nemohu nikomu pomoci. Sama mám osobní pohromy už za sebou. Znovu jsem se přesvědčila, že člověk by měl být rád, když se mu zrovna nic hrozného neděje," řekla Stella Zázvorková, jejíž život je sice úspěšný, ale rozhodně ne jednoduchý.

Její partner Miloš Kopecký se s ní rozešel, dokonce přišla o člověka nejbližšího, svou dceru. Ale nikdy nezahořkla. Má ráda své mladé kolegy. S mnohými si zahrála třeba ve filmu Pelíšky. Nevyhnuly se jí ani zdravotní problémy. Měla jít na operaci kyčlí, ale nakonec jí to lékaři nedoporučili.

"Současné počasí mi nesvědčí. Ale nemíním si připouštět, že mě všechno bolí. Chci myslet na to, že třeba v tom nadcházejícím roce mě potká zajímavá role. Nějaké nabídky už tady jsou. Ale nesmím je vyslovit nahlas, mohla bych to zakřiknout. V životě nikdy nic není jisté. S tou živelnou pohromou také nikdo nepočítal. Lidé si jeli užívat konec roku do teplých krajů a teď bojují o holý život. Ani ve snu je nenapadlo, co by se mohlo stát. A tak už nechci říct ani slovo o tom, co udělám zítra, nebo co bych si ještě mohla zahrát," podotkla Stella Zázvorková.