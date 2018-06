Zázvorková je z nemocnice doma

Ještě v areálu pražské motolské kliniky si dala nealkoholické pivo a krabí salát. "Je mi mnohem líp, ale lékařům jsem slíbila, že budu pracovat jen s rozmyslem," řekla.

Nicméně se po roli v Románu pro ženy režiséra Filipa Renče už těší na další herecké příležitosti. "Nějaké nabídky mám, jsou to role odpovídající mému věku, asi takové, jako byla ta u Renče," uvedla Zázvorková s tím, že konkrétnější být nemůže, protože žádná z nich ještě není definitivně potvrzena.

Kvůli hospitalizaci se herečka nemohla zúčastnit plánovaného natáčení zábavného pořadu k poctě Voskovce a Wericha, který Česká televize odvysílá 5. února.

Jako televizní divačka není prý Zázvorková nijak vášnivá. "O televizní pořady se zajímám, je to nakonec moje profese. Ale že bych byla vyloženě zvědavá, co bude dneska večer, tak to nejsem." V poslední době měla herečka problémy s imunitou, bolavou kyčlí a kvůli jiným starostem prý prošvihla nové seriály. "To je mi líto a čekám až je budou dávat znova."

Domů, kam se Zázvorková těšila hlavně na vanu a postel, ji odvezla přítelkyně jejího synovce, filmového architekta Jana, Renata. Přišla pro ní s dvouletým vnoučkem Ondrou, který herečce říká babičko.