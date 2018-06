Zázvorková dostala roli šílené babičky

Seděla na vozíčku, který "parkoval" u jednoho z místních hrobů, a navzdory dešti pokorně donekonečna opakovala jednu scénu. Přivezli ji ráno, odvezli večer.

"Ale to přece vůbec není rozhodující, jak dlouho tady jsem. Důležité je, že si na mne pan režisér Filip Renč vůbec vzpomněl a že mě do tak hezké role obsadil," bránila se soucitným projevům.

Ve filmu, jehož hlavní trojúhelník Simona Stašová - Marek Vašut Zuzana Kanoczová řeší milostné vztahy, hraje babičku. "Tahleta babička je poněkud bacená do hlavy. Není úplně normální, protože ona je vlastně obětí toho, co se stalo jejímu synovi," vysvětluje Zázvorková.

A je jasné, že v hrobě, nad kterým se sklání se svou filmovou vnučkou (Kanoczová), leží její fiktivní syn. "Přejídal se tlačenkou, salámy a matesy, takže zemřel na nezdravou socialistickou výživu," vysvětluje přesvědčivě Filip Renč.

Jeho smrt autor scénáře a zároveň knižní předlohy Michal Viewegh načasoval k Vánocům a dvaaosmdesátileté Stelle Zázvorkové v souvislosti s ní předepsal fyzicky náročnou scénu. V zoufalství nad ztrátou svého syna má vztekle popadnout nazdobený vánoční stromeček a zničit ho. Vánoce se od té chvíle v rodině přestanou slavit. Hlavní hrdinové před nimi ujedou k moři. Renč vybral Kanárské ostrovy a se svými hrdiny tam odlétá točit už v sobotu.

Místo kapra dělá lososa

Stelly Zázvorkové se však tento výlet netýká, a tak se může v klidu připravovat na svoje reálné Vánoce. "Z nejužší rodiny jsme zbyli už jen tři. Já, můj synovec filmový architekt Jan Zázvorka a jeho dcera Lucinka, která je moje prapraneteř. Trávíme je společně u mě doma a dodržujeme i vánoční tradice, akorát místo kapra dělám lososa, protože nemá kosti," vypráví.

Do štědrovečerního dne ji však čeká ještě spousta práce. "Já nevím, co na tom ti režiséři mají, že chtějí skandalizovat takovou stařenku..." vtipkuje. Do konce roku ještě bude vystupovat v Divadle Metro v Praze i v dalších městech.

A po Novém roce? "Já si myslím, že příští rok mě nejspíš čeká nějaký smuteční pochod," naráží na svůj zdravotní stav. "Jo, jo... takhle to začalo při Babím létu s panem Brodským... Vždyť já se v poslední době, pokud filmuji, pohybuji jenom na hřbitovech."