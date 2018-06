... zazimovat pelargonie

nejvyšší čas...Dřív než je popálí první noční mrazíky, měly by být pelargonie uloženy k přezimování. Rostliny prohlédněte, odstraňte zaschlé a žloutnoucí listy a zkraťte jim výhony přibližně o třetinu. Pokud objevíte známky onemocnění, raději rostlinu vyhoďte, aby během zimy nenakazila všechny ostatní, které s ní budou sdílet prostor. Hrnkové a truhlíkové pelargonie pohodlně přežijí zimu ve svých nádobách. Ty, které rostly volně na záhoně, přesaďte do květináčů. Všem pak vyberte světlé, chladné stanoviště, kde teplota neklesne pod bod mrazu: zimní zahradu, skleník, chodbu či garáž. Mohou však také přezimovat za okny ložnice nebo místnosti, kde se přes zimu méně topí. Na teplotě zimoviště závisí i zálivka: čím chladněji, tím méně vody rostliny potřebují. V chladné chodbě jim postačí trocha vody jednou za měsíc, na parapetu v pokoji budou vodu přece jen potřebovat častěji. Přímá úměra platí také ve vztahu světlo-teplota. Máte-li k dispozici jen tmavý sklep nebo garáž s malým okénkem, měla by tu vládnout trvale nízká teplota - přibližně okolo pěti stupňů Celsia. Tam, kde je světla dostatek, stačí ztlumit topení na deset až patnáct stupňů.