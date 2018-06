Zažila jsem první dovolenou bez hádky s přítelem, říká Hanychová

"Byla jsem s přítelem na dovolené na Rhodosu a jsem nadšená," rozplývala se Hanychová, která v současné době randí s třiadvacetiletým studentem Matoušem. "Navíc to byla úplně první dovolená, na které jsem se se svým přítelem nepohádala. Dřív jsem se s klukem většinou pohádala hned první den a chtěla jsem odjet, s Matoušem jsme se sice pohádali, ale jen málo," přiznala modelka.

Podle jejích slov šlo o malicherné hádky. "Chtěla jsem třeba někam jet a on ne, a tak podobně. Naštěstí jsem se ale naučila se dost přizpůsobovat," prozradila Hanychová a dodala, že občas se její nový přítel přizpůsobí i jí. "Je mladší, tak musí," vtipkovala Hanychová, která se stihla vrátit z dovolené o den dřív, než cestovní agentura, se kterou letěla, nechala své klienty na Rhodosu na letišti.

I přes drobné hádky si zamilovaný pár podle jejích slov dovolenou užil. "Nedělo se nic výjimečného, užívali jsme si moře, koupání v bazénu, hodně jsme jezdili na výlety. Půjčili jsme si na celý pobyt skútr a projezdili jsme ostrov křížem krážem," vzpomínala modelka. "Mně spíš vyhovuje dovolená, kdy celou dobu můžu ležet na pláži a číst si, ale Matouš měl jiné představy, tak jsem se musela přizpůsobit," řekla modelka.

Hanychovou teď čekají pracovní povinnosti, jako jsou přehlídky a práce na akci Muž roku, dovolenou podle svých představ ale ještě plánuje. "Chci vyrazit s kamarádkami na dámskou jízdu. Pojedeme asi autem, někam do Chorvatska nebo do Itálie," pochlubila se Hanychová. Jak se na její dámskou jízdu bude tvářit její nový přítel, to modelka neřeší. "Já se ho ptát o dovolení nebudu, jsem dospělá," zasmála se Hanychová na závěr.