Malik končí v kapele One Direction, jeho snoubenku označují za Yoko Ono

Nejdřív to byly milostné aférky během turné na Filipínách, které musel Malik vysvětlovat své snoubence Perrie Edwardsové. Kvůli tomu také před pár dny opustil kapelu a letěl do Británie. Jeho mluvčí to vysvětloval jako pauzu kvůli stresu. Pár dní na to zpěvák oznámil, že se rozhodl skončit.

„Chtěl bych se omluvit fanouškům, které jsem svým rozhodnutím zklamal, musel jsem ale udělat to, co jsem považoval v hloubi srdce za správné. Odcházím, protože chci být normálním 22letým mužem, který si může odpočinout a mít trochu soukromí mimo záři reflektorů,“ uvedl Malik v prohlášení.



Kapela One Direction bude prý nadále tvořit a koncertovat ve složení Niall Horan, Liam Payne, Harry Styles a Louis Tomlinson.

Někteří fanoušci na sociálních sítích se hroutí a jsou zhrozeni. Další z odchodu viní Malikovou snoubenku, zpěvačku Perrie Edwardsovou. Označují ji dokonce za novodobou Yoko Ono, která údajně stála za rozpadem legendárních Beatles.

Zbylí členové kapely Malikovi poděkovali, stejně tak jejich objevitel Simon Cowell. Skupina One Direction vznikla v roce 2010 v průběhu britské verze talentové soutěže The X Factor. V klání nakonec skončila třetí. První single What Makes You Beautiful dosáhl v Británii i v Irsku na první příčky hudebních hitparád. Koncertovala mimo jiné před královnou Alžbětou II. nebo ve vyprodané hale Madison Square Garden v New Yorku. V roce 2012 skupina získala ocenění za nejlepší britskou píseň v soutěži BRIT Award. O kapele dokonce natočili film.