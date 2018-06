Zawadská připravuje syna do školy

Po prázdninách půjde poprvé do školky. Loni byl v centru školního dění syn starší, teď si to kluci lehce prohodili.



"Do školy jsme šli loni svátečně a bylo to radostné," řekla třiačtyřicetiletá herečka, která je populární především jako dabérka a herečka v pražském Divadle Ungelt.

Budoucí druhák Honzík patří k těm šťastným dětem, které se o prázdninách do školy moc těší.



Ovšem na co, nebo na koho, to se zatím určit nedá, říká Zawadská. Honzík občas tak všeobecně řekne - těším se do školy. Nejdůležitější pro něj teď je, jestli zastihne kamaráda Jiříka, aby si kluci mohli hrát na jeřáby, na hasiče a tak.

Maminkou se Zawadská stala poprvé v šestatřiceti letech a mladšího syna porodila tři neděle před svými čtyřicátinami. O to víc si kluků užívá a snaží se s nimi trávit co nejvíce času.

Pořídit si paní na hlídaní by dělalo Valérii problém, a tak se snaží o rodičovské povinnosti co nejvíce podělit s tatínkem Křížem. "Nechci okrádat sebe, ani děti. Ani nemrknu a bude jim patnáct, dvacet. A kdy bych si je měla pořádně užít, když ne teď?!"