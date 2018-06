Zavři oči a neotěhotníš, věří britská děvčata

Do ankety o znalostech mládeže o antikoncepci se zapojilo 2200 praktických lékařů. Ti sestavovali seznam rad, jimž dospívající děvčata věří. Řada z nich také zjistila, že se dívky příliš stydí, než aby si přišly pro odbornou radu, jak těhotenství zabránit.

Před dvěma lety se narodilo 100 tisíc dětí nedospělým Britkám

Tři čtvrtiny lékařů si myslí, že vysoká míra těhotných nedospělých Britek souvisí právě s těmito pověrami a s neznalostí moderních metod antikoncepce. Britské adolescentky přitom již mnoho let vedou v počtu nechtěných těhotenství. V roce 1999 se v Británii narodilo přes 100 tisíc dětí matkám pod dvacet let. Osmi tisícům z nich bylo méně než 18 a dalším 2271 nebylo ještě ani čtrnáct let.