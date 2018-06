Závodní holub se svezl na luxusním parníku

Závodní holub, jež se ztratil v průběhu přeletu přes kanál La Manche, skončil na luxusní pravidelné lince do New Yorku na parníku QE2. Členové posádky holuba chytili a zjistili jeho označení podle identifikačního kroužku na noze zvířete. Okamžitě faxovali do Britské královské asociace závodních holubů, aby vystopovali jeho majitele Vince Webstera.