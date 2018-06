Griffithová: Antonio se s mou závislostí na lécích těžko vyrovnával

Griffithová byla naposledy v léčebně před dvěma lety. Se závislostí na lécích ale bojovala téměř po celou dobu manželství. "Nikdy jsme to neskrývali. Mluvili jsme o její závislosti otevřeně. A to i před dětmi," řekl časopisu AARP Banderas.

"Předstírání je totiž to nejhorší. Děti jsou chytré. Vidí do všech těch věcí, a když o problémech nemluvíte otevřeně, vytvoříte ponuré prostředí. Ponesou si to s sebou celým životem," dodal.

Jednapadesátiletý herec je přesvědčený, že jeho o tři roky starší manželka je nyní úplně vyléčená a k vyřešení problémů přispěla podle něj i rodinná terapie, které se zúčastnila jejich patnáctiletá dcera Stella i děti Griffithové z předchozího manželství: šestadvacetiletý Alexander a jednadvacetiletá Dakota. "Prošli jsme všemi terapiemi společně," řekl Banderas.

Melanie Griffithová, Antonio Banderas a jejich dcera Stella

Sama Griffithová ale na svou poslední léčbu vzpomíná jinak. "Je mi líto, že to musím říct, ale je to jen jeho představa. Začala jsem brát prášky, když jsem si zranila koleno na lyžích. A prostě jsem nedokázala přestat. Děti to věděly. Antonio byl v té době v Londýně. Odešla jsem do léčebny na tři měsíce. Jen detox trval deset dní. Součástí terapie byly i dva týdny s rodinou, ale nedotáhli jsme je do konce," přiznala herečka.

"Antonio mě podporoval, jak jen mohl. Ale pokud nejste alkoholik ani drogově závislý, a zjistíte, že vaše žena je, těžko se s tím vyrovnáváte. Je to pro něj cizí. Závislost probíhala v mojí rodině, ne v jeho," uvedla.

Antonio Banderas

Svému muži to ale nevyčítá. "Nechci, aby to vyznělo proti němu. Přála bych si, aby udělal víc, ale když se tohle stane, je to těžké v jakékoli rodině, v tomto smyslu byl plně na mé straně. Je opravdu nejlepší muž," řekla.

Manželé se poznali v roce 1995 a oba byli v té době zadaní. Zatímco Banderas pěje na první setkání ódy a tvrdí, jak ho okouzlila její dobrota, veselost a moudrost, Griffithová si pamatuje, že ji urazil. "První, na co se mě zeptal, byl můj věk. Řekla jsem si, že je to ta nedrzejší věc, na jakou se mě kdy kdo zeptal. Ale něco na něm bylo. A stále je. Miluji ho," dodala.