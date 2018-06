Závisláci jsou spokojeni, ostatní jakž takž také

V restauračním zařízení U průhonu je pro vozíčkáře lepší poněkud dražší vinárna.

Pivnice je zabydlena stálými hosty viz aktuální nápis na tabuli: "Přejeme všem závislákům pěknou neděli a příjemnou opičku." Díky bezbariérovému přístupu se dá "Průhon" doporučit i vozíčkářům - zejména "vinárna" neklade žádné překážky, je tu i dost místa na otáčení, k jednomu stolu se vejde i několik vozíků najednou. V pivnici je to trochu těsnější, a hlavně - dveře na záchod jsou moc úzké, projet se jimi nedá. V pivnici už od poledne postávají štamgasti, oblíbeným místem je rozhraní výčepu a východu, odkud se otevírá výhled na asfaltový plácek před samoobsluhou firmy Julius Meinl. Na hospodě je nalepena stříška, pod ní dvě lavice, teď z jara pořád častěji obsazené. Uvnitř podle očekávání nic (rádoby) přepychového, to je snad sympatičtější než sousední lepší "vinárna" II. cenové skupiny... V rohu hospody se zubí Mahulena Bočanová v bílých plavkách, vyříznutá na papundeklu v téměř životní velikosti. Osazenstvo pivnice je dosti homogenní - přes den pracující, večer sídlištní znalci piva. To ve "vinárně" je společnost pestřejší - tu oslavující společnost, tamhle početný kroužek Vietnamců, naproti něco vážně řešící párek, na baru samotář u automatu. Do toho - člověk nevěří vlastním smyslům - se ozve mohutné zaburácení a z kuchyně vyjede silný a silně pochromovaný motocykl... Projede lokálem a pak se ještě vrátí, trochu zasmradí... Řídil pan vrchní, jak se ukázalo. No fajn, aspoň se něco děje. Nabídka kuchyně je celkem obsáhlá a v pivnici i laciná (ne tak ve "vinárně", tam tzv. hradní guláš s knedlíkem přijde na 85 korun). Snad bude (ještě) levnější, až do hospod dorazí snížení DPH. I o víkendu se dá zaskočit na teplý oběd - testovaný smažený sýr chutnal, ovšem brambory už ne, neboť byly poněkud oschlé. (To se dá říct i o knedlících u hradního guláše. Vůbec, přílohy jsou trochu Achillovou patou - hranolky u masové směsi byly vysmažené až běda... I když, pravda, někdo je má rád právě takové. Masová směs (jakási čína) nebyla tak zlá, jak by mohl naznačovat podezřelý název tohoto chodu - naopak, maso kousky masa kvalitní a porce poctivá. Na pípě tu visí sdělení dobrý příspěvek do diskuse o pravopisné reformě: "Krušovice uvařili nové pivo Mušketýr..."U PRŮHONU, Makovského 1219, Praha 6-Řepy. Otevřeno 10-23 hod. (pivnice) a 17-01 hod. ("vinárna"). V obou lokálech po devíti stolech, u vinárny též místnost se dvěma stoly kulečníkovými.Hodnocení je od žádné hvězdičky do pěti. Útratu si platí autoři sami, o bodování personál neví.