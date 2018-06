Závazky čistoty prodlužují sexuální abstinenci

11:58 , aktualizováno 11:58

Hnutí dobrovolných závazků čistoty, k němuž se v USA již připojilo asi 2,5 milionu mladých lidí do 20 let, přináší prodloužení sexuální abstinence v průměru o 18 měsíců. Vyplývá to ze studie sociologů několika předních amerických univerzit. Hnutí, iniciované církevními institucemi, spočívá ve vyhlašování veřejných závazků mladých lidí, že si zachovají panenství, respektive panictví, až do svatby a odloží sexuální život až do uzavření manželství.