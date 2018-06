zaujalo nás (a vás?)

Po objevení Ameriky začalo proudit do Evropy nesmírné množství (indiánských) drahých kovů. Za padesát let drancování si Španělé z Nového světa přivezli 150 tun zlata a 1600 tun stříbra. Byl to jeden z nejrozsáhlejších přesunů bohatství a pravděpodobně největší loupež, která se kdy uskutečnila.Málokdo ví, že Patagonie, jižní část Chile,mohla být naším územím. Jeden úspěšný moravský velkopodnikatel totiž před válkou plánoval zakoupit velkou část této země... Za prací tam měly odcestovat tisíce Čechoslováků, ale velkorysé plány zničila druhá světová válka. Škoda, že se nemůžeme dozvědět, jaké je to mít babičku ne v Liberci nebo na Moravě,ale v Patagonii.Každý rok lidé zničí mezi 16,4 až 20,4 milionu hektarů tropického pralesa, což je, pro představu, zhruba dvojnásobek velikosti Ruska. První, kdo rozluštil, jak obyvatelé V elikonočního ostrova odtáhli sochy z kráteru, kde byly vytesány,a jak je vztyčili, byl český inženýr Pavel Pavel.