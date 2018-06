Zátopková: I sportovkyně mohou vypadat jako dámy

(Po rozkliknutí získáte větší formát snímku)

Šaty Kateřiny Neumannové byly jednoznačně třešinkou večera. Všechny bulvární deníky ji druhý den sepsuly hláškami o tom, že špatně ušitý korzet zvýrazňuje vypracovaná ramena a průstřihy na bocích zase ukazují až moc vypracovaná stehna a tak podobně. Ano, model je nekonzistentní a docela nevkusný. Jenže to je jaksi každý druhý u nás, holt se v Česku prostě neumíme oblékat. Za vrchol večerní róby je tu už asi dvacet let považován korzet, tak co byste chtěli. A za nohy této olympioničky by většina průměrných českých žen vraždila. Krom toho, pokud tu s nikým nehne fakt, že si prezident randí s mladými blondýnkami, tak si Kateřina Neumannová může ukazovat stehna, kdy se jí za chce.

Kateřina Baďurová sice jenom potvrzuje moje předešlá slova o korzetech, ale ty odstíny fialové jí sluší.

Roman Šebrle si na tyto příležitosti oblečení moc vybírat nemůže a asi je i rád. Jeho manželka Eva se odvázala a vyrazila v černých mini. Šaty jsou bezvadné, nohy také, ale... ty holínky to prostě všechno trošku kazí. Přezout do lodiček!

Máme tu Kateřinu Neumannovou podruhé, a to s další osobností českého sportu Danou Zátopkovou. Legendární atletka ví, co to znamená být dámou, a zahanbila většinu paní a slečen v sále. Jak málo přitom stačí k tomu, aby člověk vypadal opravdu dobře a dodržel dekorum. Černé elegantní kalhoty, saténový top a svetr do barvy jsou nadčasové, černé balerínky se zlatou aplikací tomu dodávají moderní šmrnc.

