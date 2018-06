Zatmění Slunce přivítají ve Francii balóny

Pořadatelé akce, která se koná na bývalé základně NATO, předpokládají, že na celosvětový svátek milovníků vzduchoplavby se přijde podívat možná i 400 tisíc lidí. Nejmenší odhady uvádějí 100 tisíc diváků.

Na evropské půdě jde o jedinečnou podívanou, s níž může soupeřit v celosvětovém měřítku pouze podobná akce v Albuquerque v americkém státě Nové Mexiko.

Bienále se zrodilo v roce 1989 v rámci oslav 200. výročí Velké francouzské revoluce a za dobu své existence si získalo mezi vzduchoplavci výborné jméno.

Letos bude atmosféra o to výjimečnější, že balóny vzlétnou k dálkovému závodu právě ve chvíli, kdy bude sluneční kotouč zakryt Měsícem. Závodníci zamíří směrem k východu, a to až do vzdálenosti čtyřdenního letu. Vyhraje ten, kdo dolétne bez mezipřistání nejdále. V roce 1997 zvítězila posádka, které se podařilo přistát až ve Vídni.