Zatčená Miss se vrátila z Kuby domů

Dostat se v kubánské Havaně za mříže je poměrně snadné. Stačí být cizinec a fotit ve špatné čtvrti.

„Zatkli nás, protože jsme fotily chudinské čtvrti. A režim přitom tvrdí, že žádné takové čtvrti neexistují,“ vysvětluje nejkrásnější dívka Česka roku 1999 Helena Houdová, proč se ni a její společnici zaměřila minulé pondělí kubánská tajná policie.

„Nafotily jsme hodně fotek a uvažujeme, že ve spolupráci s organizací Člověk v tísni uděláme výstavu o Havaně, kterou turisté běžně nevidí,“ řekla Houdová po příletu do Prahy. „Nejsou to jen krásné západy slunce a staré domy, je to též země politického útlaku a politického násilí,“ dodala.

Bývalá Miss České republiky společně se svou společnicí Marianou Kroftovou na Kubě chtěla zjistit, jak by bylo možné místním dětem pomoci.

„Křičeli na nás, nedovolili nám spojit se s velvyslanectvím. Měla jsem takový menší zdravotní problém. Přišla doktorka a řekla, že to je v pořádku, že neumřu,“ popisovala Houdová zadržení. Část fotografického materiálu se jim podařilo ukrýt.

Zatčení dvou Češek přitom bylo dalším z řady incidentů – vztahy České republiky a Kuby jsou v posledních letech velmi napjaté, neboť česká diplomacie i nevládní organizace aktivně podporují disidentské kruhy. Režim Fidela Castra označuje Prahu za jedno z „nejaktivnějších podvratných center na světě“.

V roce 2001 kubánské úřady například zadržovaly Jana Bubeníka a poslance Ivana Pilipa, vloni v květnu byl zatčen a vyhoštěn senátor Karel Schwarzenberg, který navštívil disidenty a rodiny vězňů svědomí. „I my jsme se setkaly s několika disidenty a s manželkami politických vězňů,“ uvedla Houdová.

Před propuštěním se musely obě Češky písemně zavázat, že neopustí Havanu a nebudou vyvíjet „kontrarevoluční aktivity“. Další incidenty již nepřišly, policie je však nadále sledovala. Návštěvy rodin vězňů svědomí mají pro disidentské kruhy velký psychologický význam, neboť jim v době útlaku připomínají, že svět na ně nezapomíná.

Po svém propuštění uvedla minulý týden Houdová, že se nejvíce obává o osud Kubánců, kteří je po Havaně provázeli. Nyní se již tolik nebojí. „Hodně mě dojalo, když nás paní, která byla s námi zatčena, druhý den znovu navštívila,“ řekla. „Díky tomu, že se o nich mluví, si už na ně režim tolik netroufne. Čím více jsme se o nich zmiňovaly, tím ve větším bezpečí byli. Což je jistě zajímavá situace.