Zastávka na adrese: Santa Claus, Finsko

Kdo vlastně o Vánocích roznáší dárky? Ježíšek, Santa Claus nebo Děda Mráz? Jak vypadá? A kde bydlí? Spoustu důležitých otázek, dopisů, obrázků a velkých přání převzala od dětí z motolské nemocnice posádka Internetového auta. A pak vyrazila na sever. Na první a zřejmě nejtěžší část cesty kolem světa. Cíl výpravy: Najít správného adresáta svěřeného poselství. Jak to dopadlo? Po několikadenním hledání za severním polárním kruhem se posádce Internetového auta podařilo najít tajuplnou osobnost s bílým plnovousem. Jmenuje se Joulupukki, bydlí nedaleko finského městečka Rovaniemi a ročně dostává milion dopisů od dětí z celého světa - před V ánoci na 32 000 internetových vzkazů denně. Přesto si udělal na motolské děti čas, a dokonce si s nimi chvíli povídal prostřednictvím internetu. Podrobnosti o setkání můžete nalézt v internetovém časopise, který je nemocným dětem věnován, a jmenuje se Lifebook neboli Živá knížka (www.lifebook.cz). To nejdůležitější, co vzkázal Joulupukki do Čech, je však následující poselství: »Budu na vás myslet a až vám bude těžko, vzpomeňte si na mě. Budu bdít nad vaší pohodou, klidem a mírem vašich duší. A o Vánocích se nezapomeňte podívat pod stromeček.«