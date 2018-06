Zastavárna v Beverly Hills pro zámožné

"Většina našich klientů patří mezi úspěšné profesionály a slavné osobnosti, které se dostanou do krátkodobé finanční tísně," vysvětluje Helaine Zimmelmanová.

Zastavárna v Beverly nabízí čtyřměsíční půjčky pro zámožné vrstvy za dva až čtyřprocentní úvěr na měsíc podle druhu zastaveného zboží. "Vědí, že za čtyři měsíce budou mít peníze, aby zástavu dostali zpět, a když ne, stačí, aby zaplatili úroky a prodloužili si půjčku," říká sestra Helaine, Jean Zimmelmanová.

Druhou skupinu klientů společnosti tvoří zájemci o snubní prsteny a jiné šperky. "Je to obchod. Stejná věc by v jakékoliv reprezentativní prodejně byla několikanásobně dražší."

Zastavárna v Beverly byla založena v roce 1938 otcem sester Zimmelmanových, Louisem Zimmelmanem, který pocházel ze šperkařské rodiny.

"Můj otec přemístil tradiční zastavárnu z ulice do kanceláře, kde působí nevtíravě," říká Jean. "Tehdy jsme byli jediní tohoto druhu. Dnes si mnozí náš nápad přivlastnili." Společnost se prosadila především v šedesátých letech, kdy mnoho rockových hvězd potřebovalo k udržení určité úrovně životního stylu zastavit majetek, dodává.

Diskrétnost je klíčem k úspěchu sester Zimmelmanových. Zastavárna vypadá spíše jako luxusní zlatnictví s nekonečnými řadami diamantů ve vitrínách, uměleckých soch na stojanech a drahocenných výtvarných děl na stěnách. "Je to velmi důvěrný obchod. Proto se nacházíme ve třetím patře. Naše klientela by nerada do obchodu vstupovala z ulice. Soukromí je velmi důležité," říká Jean.

V 62leté historii se zaměstnanci firmy mnohokrát setkali s podivnými zástavami, které klienti přinášeli z bizarních důvodů. "Dva mladí muži zastavili hodinky, aby mohli založit webovou stránku pro dospělé," vzpomíná Jean. A členové královských rodin samozřejmě mají touhu nakupovat. Vymění tak šperky ozdobené královské poklady, které by se měly předávat z generace na generaci, za výlet do nákupního střediska. Potom jsou zde dámy, které zastaví vlastní šperky, aby si mohly dovolit zaplatit plastického chirurga či zakoupit plesové šaty. Objevil se i muž, který zastavil zlatý umělý chrup mrtvého předka. "No, půjčku jsme mu poskytli, vždyť to bylo ryzí zlato," říká Jean.

Mezi klienty se řadí i mladší generace hollywoodských rodin, potomci filmových hvězd nebo mladí producenti, kteří neumějí hospodařit s majetkem, tvrdí Jean. "Někteří mají bohaté příbuzenstvo, odmítají se však poučit," a tak raději zastaví šperky či auta. To jim však nezaručí, že se domluvám vyhnou. Jean Zimmelmanová se totiž mnohokrát rozhodne poučit nezkušeného klienta sama.

Například dámu, která zavolala, že nebude schopná zaplatit úvěr, pravděpodobná ztráta zastavených šperků ji však velmi rozrušila. Zimmelmanová ji poradila, aby se šperků zbavila, má-li finanční problémy. "Jsou to jen šperky," sdělila klientce. "Půjčila si 600 dolarů u banky a zatím nesplatila úvěr. Je to ale velmi milá žena," vysvětluje Jean. Možná tato skutečnost Zimmelmanovou přesvědčí, aby ještě pár dní vyčkala, než dá cennosti do prodeje.

Nicméně uzavřením smlouvy služby sester Zimmelmanových nekončí. Váží si soukromí klientů a chovají se velmi obezřetně, potkají-li je na koktejlovém večírku. "Pokud mě neosloví jako první, neznáme se," dodává Jean.