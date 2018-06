Zásnuby na iDNES.tv: Vezmeš si mě? ptá se Belohorcové její přítel

Dvojici to spolu klape už rok a půl, a proto by Hájek rád už nějaký ten kroužek své drahé navlékl, i když zatím jen zásnubní. "Tak na jaře bychom se tedy mohli vzít, co? Já budu hodný..." slibuje podnikatel, který o svatbě uvažuje už delší dobu. Oficiální zásnuby však proběhly až teď.

Hvězdný pár mohli k tomuto kroku inspirovat i čerství manželé Petra Faltýnová a Simon Štekl, se kterým dvojice strávila společnou dovolenou.

Spolu se potkali i na slavnostním otevření obchodu s oblečením, který provozuje právě Belohorcová se svým partnerem. "Máme už spolu obchod a takový závazek je víc než manželství," váhá s konkrétní odpovědí moderátorka.

Hektické přípravy

Belohorcová a Hájek přivezli do Česka novou módní značku Faith a měli jen devatenáct dní na zrekonstruování obchodu přímo na Malostranském náměstí v Praze.

"Zuza byla báječná, že ten stres a všechno kolem vydržela. I teď se o obchod skvěle stará," chválí Hájek svou přítelkyni.