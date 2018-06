Zasít salát a vzít do ruky nůžky

Nejvyšší čas...Hlávkový salát může putovat ze záhonu na stůl po celou sezonu - jen je potřeba myslet na mlsné jazyky včas. Letní odrůdy salátů, jež nevybíhají do květu, můžete opakovaně vysévat v rozmezí dvou nebo tří týdnů - tak jak vám velí chuť a místo na záhoně. V teplých měsících se sejí přímo na záhon a později, asi za měsíc, se sazeničky přepíchají do přibližně třiceticentimetrových vzdáleností. První květy růží už mají své nejkrásnější dny za sebou. Odkvetlé, zasychající květy nevypadají pěkně, ale především zbytečně ubírají rostlinám síly. Proto vadnoucí květy včas odstřihněte těsně nad nejvyšším listem. Léto se blíží nejen na zahradě, ale i na parapetech oken. Nastává vhodná chvíle k seříznutí a vytvarování některých pokojových rostlin, které by se bez nůžek vytáhly do příliš bujných tvarů. Vrcholy výhonů seřízněte například mladým ibiškům nebo oleandrům. Snad nejčastější domácí chovance - fíkusy však už raději nechte na pokoji: těm kadeřnický zásah nejlépe svědčí v předjaří nebo na samém počátku jara.