Zasilatelství Quelle hledá nový typ mužských modelů

"Hledáme vyšší muže, na kterých je za co chytit," říká vedoucí oddělení módních fotografií Renate Friedrichová. "Ti jsou prostě věrohodnější." Deviza zní: Pryč od štíhlého ideálu krásy k chlapáckému typu. Mužští zákazníci nahlížející občas do módních katalogů prý už mají plné zuby koukání na hubené kluky. "Každý by pravděpodobně rád měl břicho připomínající valchu, avšak to je ideál, jakého dosahují málokteří," pokračuje Friedrichová. Vzhledem k tomu, že většina mužů má přece jen nějaké to kilo navíc, staví největší evropské zasilatelství záměrně na "udělanějších" chlapech.

Hledání "nového" muže prý odpovídá trendu reklamní a módní branže. U ženských modelů jsou už několik let žádanější bujnější tvary než vyzábliny. "Muži to teď dohánějí," soudí Petra Niemannová z mnichovské modelingové agentury Unity Models. Tato vlna se přelévá z USA, kde je na přehlídkových molech vidět stále více kulatějších křivek.

Agentura Brigitte, která se dosud specializovala většinou na krásky, má ve své kartotéce jen málo mužů odpovídajících novému stylu. "Udělaní muži jsou příjemnější, nic je nevyvede z míry, o ty se lze opřít," říká jedna z manažerek firmy.

Zasilatelství Quelle teď začíná prostřednictvím Internetu hledat vhodné uchazeče. "Pravý muž" má mít 24 až 35 roků, výšku nejméně 1,85 metru a konfekční velikost 54. Nic se ale nesmí přehánět - pivní mozol a dvojitá brada se neberou. Nový módní předobraz vítají lékaři, kteří už roky varují před západním ideálem krásy. Počet záměrně hladovějících v Německu se od 60. let ztrojnásobil, říká profesor Johannes Kornhuber z Erlangenu. "Manekýni jsou v tom důležitým vzorem," dodává.