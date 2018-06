Zase sněžilo. Nadmíru, nebo běžně?

I když sněhu napadlo deset a na horách maximálně dvacet centimetrů, kvůli větru nebylo vidět na krok.

Meteorologové nebyli sněhovou nadílkou na konci ledna příliš překvapeni. "V první polovině měsíce byly vyšší teploty, než je průměr a spadlo také méně srážek. Proto se dalo čekat, že ve druhé polovině ledna bude sněžit nebo pršet víc," říká František Šopko z Českého hydrometeorologického ústavu. Na kalamitu, která přišla na velkou část Česka koncem minulého týdne, se začalo zadělávat už v úterý dopoledne. To dorazila první studená fronta. "Další přešla v pátek ráno," říká František Šopko. V pátek ráno v nížinách ještě pršelo, ale studený vzduch měnil déšť ve sněžení. Od sedmi hodin pátečního rána do stejné doby v sobotu napadlo od jednoho do deseti centimetrů sněhu, na Českomoravské vrchovině a na horách přibylo až dvacet centimetrů.Samotný sníh by býval ani takový závar na silnicích nezpůsobil. Ale ve spojení se silným větrem, který foukal rychlostí pět až deset metrů za sekundu, a v nárazech dosáhl dvaceti až dvaceti pěti metrů za sekundu, což je rychlost 72 až 90 kilometrů za hodinu, už přinutil vyhlašovat kalamitu či stavy ohrožení. "Kdyby bylo bezvětří, leželo by na silnicích dvacet centimetrů sněhu, které by silničáři prostě odstranili. Takto však silný vítr navál na cesty půlmetrové i vyšší závěje. Pluhy nepomáhaly,protože sníh se díky větru na cestách objevil za chvíli znovu," dodává František Šopko. Přechod studených front doprovázely v úterý i v pátek bouřky. Jen vylekaly, než by nějak už tak dramatickou situaci zkomplikovaly. "Je pravda, že v zimě se bouřky objevují jen výjimečně. Ale rozhodně nemají takovou sílu, jako ty letní, přestože se zablesklo i zahřmělo," vysvětluje meteorolog.Dojem, podložený mnohdy obrázky zasněžené krajiny od Josefa Lady,že zimy se mírní a sněhu je čím dál méně, není v dlouhodobém pohledu fakty podložen. "Podle našich údajů nelze říci, že sněhu nějak ubývá," konstatuje Lubomír Coufal z oddělení klimatologie Českého hydrometeorologického ústavu. "Spíš to vidím tak, že lidé na to horší zapomínají a pamatují si jen to, co chtějí." Možná je pocit, že zimy už nejsou, co bývaly, umocněn zkušeností z posledních třinácti let, kdy zimní měsíce skutečně patřily podle dlouhodobých srovnání k těm teplejším. Toto rozpoložení dobře vystihla tento týden obyvatelka zapadané obce Břidličná na Rýmařovsku. "Konečně se příroda umoudřila," komentovala nejnovější sněhovou nadílku. "Vždyť už byla z těch exhalací celá zblblá." Co bychom asi říkali, kdyby ve vnitřní Praze leželo pětačtyřicet centimetrů sněhu jako v roce 1929? Podobně v zimě v letech 1969 /70, kdy od konce listopadu až do začátku dubna leželo všude kolem dvaceti centimetrů sněhu. Mimochodem - i v letošní zimě jsme už dvě kalamity přestáli. Tu první způsobil mrznoucí déšť o Vánocích (když po období mrazivého počasí zamířil do střední Evropy z Atlantiku teplý vzduch ve vyšších vrstvách atmosféry. Déšť pak dopadal na promrzlý zemský povrch, a měnil se v náledí). Vzápětí přišla vichřice. U nás sice nezpůsobila žádné větší škody, ale ve Francii ohrožovala i lidské životy.Někdy mrzne víc...Pohled od meteorologických archivů potvrdí, že poslední letošní sněhová kalamita nebyla proti tomu, co počasí předvedlo v historii, nic výjimečného. Vrtochy prostě k počasí patří. Možná tím, že se to stalo na přelomu roku, ale i jeho vzácností, si lidé pamatují nebývalý teplotní skok ze Silvestra roku 1978. Ještě odpoledne se teplota vzduchu pohybovala kolem deseti stupňů nad nulou, večer už padal sníh a do nového roku se pak probudili při dvacetistupňových mrazech. "Studená fronta se zpočátku prakticky bez pohybu držela v oblasti hor na severu naší republiky. Pak se dala do pohybu a během noci přešla přes celou republiku směrem na jih a za ní pak k nám pronikl studený arktický vzduch. To mělo za následek třiceti stupňový rozdíl v teplotách," vzpomínají meteorologové. Ale není třeba chodit tak daleko. Vzpomeňte na loňský únor, kdy leželo v okolí Prahy mezi dvaceti až třiceti centimetry sněhu a na horách bylo v únoru od dvou a půl metru (v Krkonoších a v Jeseníkách) až přes tři metry sněhu (místy na Šumavě).v pátek 21.Kdy je největší mráz?K největším poklesům teplot dochází při vyjasnění a uklidnění větru a zejména tehdy, když zároveň leží sněhová pokrývka. V noci země vyzařuje tepelné záření, je-li jasno, teplo odchází z atmosféry a povrch země se ochlazuje.Při velké oblačnosti mraky tepelné záření zachytí a pokles teplot je méně intenzivní.