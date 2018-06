Zárybnická má titul Rosnička 2004

Soutěže, které se účastní všichni moderátoři počasí ze všech tří televizí, se koná se vždy 8. června na Medarda. Ve stejný den se narodila i rosnička Romana Vítová, takže ta pokaždé na slavnostním večeru slaví narozeniny. I tentokrát dostala od herce Ivana Vyskočila, který večer spolu se svou manželkou Anife moderoval, krásnou kytici.

Anife publikum pobavila

Moderátorská dvojice byla velmi svérázná. Anife několikrát publikum velmi pobavila. Hned v úvodu například řekla, aby diváci manžela omluvili, protože má vždycky při vystoupení na začátku „revmu“, místo trému. Pak prohlásila, že Dromedárova kápě čtyřicet dní kape. A když její muž blahopřál Romaně Vítové k narozeninám, povolila mu, aby ji políbil s tím, že jí je to jedno, protože manžel má zelený zákal a stejně nic nevidí.

Tina čeká miminko

Pět krát byl nejpopulárnějším moderátorem počasí vyhlášen Jan Zákopčáník, jednou Tina Pletánková a nejnověji se vítězkou stala Alena Zárybnická. Nečekala to, zato její předchůdkyně Tina cosi tušila. „Alenu mají lidi opravdu moc rádi, tak jsem si říkala, že by to mohla být klidně ona,“ prozradila Tina Pletánková, která na podzim čeká narození prvního dítěte. - více zde

Kromě vítězné rosničky byli vylosováni tři čtenáři Týdeníku televize, kteří získají mimo jiné zájezdy, televizor a domácí kino, skútr, elektrickou koloběžku a další ceny.