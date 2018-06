Zárukou dobrého sexu je manželství

Postel Duetto je složena ze dvou samostatných lůžek

Průzkum byl sice prováděn ve Velké Británii, ale dá se přenést i do mnoha dalších evropských kultur,“ řekla Juliette Kellowová, editorka ženského magazínu Top Sante, zaměřeného na zdraví a životní styl, který výzkum inicioval.Výsledky průzkumu mimo jiné výborně hodnotí britské muže, protože šestasedmdesát procent žen uvedlo, že jejich partner je skutečně výborným milencem se vším všudy.Studie také vyvrátila domněnku, že sex v dlouhotrvajícím vztahu začne být po určité době nudný. S tím nesouhlasí pětašedesát procent žen. Podle nich se dá v sexu pokaždé najít něco originálního, doposud nevyzkoušeného a tudíž vzrušujícího.„Náš průzkum razantně popřel všechny představy, že pro kvalitní sex je potřeba střídat partnery a mít zaručenu volnost. Pravdou je, že pro skutečně dobrý sex musíte partnera dokonale znát a musíte proniknout hluboko do jeho intimity. To je většinou zaručeno právě v dlouhodobých vztazích a v manželství,“ prohlásila Kellowová.Láska a cit je ve vztahu nejdůležitější pro třiaosmdesát procent dam, přičemž dvaaosmdesát procent žen věří, že může být člověk svému partnerovi věrný celý život. Šedesát procent žen pak uvedlo, že si sex dopřává v průměru devětkrát do měsíce. Pro pětačtyřicet procent žen je hlavním důvodem poklesu sexuální aktivity stres a pracovní vytížení a celých pětapadesát procent dam by si manželského milování rádo dopřávalo častěji.