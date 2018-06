Baví mě témata o těhotenství, říká Witowská po návratu na ČT

Světlana Witowská ještě ke konci roku hledala s vedením Primy alternativu, která by jí zajistila, že na obrazovce zůstane poté, co požádala o méně směn ve zprávách. Chvíli to dokonce vypadalo, že se přesune do VIP zpráv, které se od nového roku rozšířily o víkendové směny. K dohodě ale nakonec nedošlo.

"S šéfredaktorkou Jitkou Obzinovou jsme se sice ústně dohodly, ale písemná forma smlouvy dohodě neodpovídala," uvedla tehdy.

Světlana Witowská Zárubová v pořadu Sama doma

Nyní se však karty obracejí ve prospěch Witowské. Jen co se na Kavčích horách dozvěděli, že jejich někdejší hvězda je momentálně bez práce, neváhali a oslovili ji do pořadu pro ženy Sama doma. "Nabídku jsem dostala začátkem roku, dohodli jsme se, že to zkusíme. Když to dopadne, v pořadu zůstanu," uvedla pro iDNES.cz moderátorka s tím, že ono zkušební období obnáší dvě živá vysílání.

To první si Witowská odbyla ve středu, to druhé ji čeká ve čtvrtek. "Ty první reakce jsou... normální," smála se. "Uvidíme. Osobně jsem spokojená, jelikož jde o úplně jiné moderování, než na jaké jsem byla zvyklá. A v mém stavu jsou mi tahle témata blízká, sama se díky nim učím," vysvětluje Světlana, která čeká své druhé dítě s nynějším manželem, podnikatelem Petrem Witowským.

Osmatřicetiletá Světlana Witowská působila v České televize nejprve jako redaktorka, poté jako moderátorka. Do Primy odešla v roce 2006.