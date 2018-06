Zárubová mění příjmení na Witowská, partnera si vzala bez okázalostí

Podle informací iDNES.cz proběhl obřad dlouholetého páru v Praze 8. Média pozvána nebyla. "Nejde o tajnou svatbu. Kdo o ní měl vědět, ten na ní byl," dodala Zárubová.

V tichosti údajně proběhla i svatební cesta do New Yorku, kterou manželé pojali spíše jako výlet - vyrazili si totiž ještě dřív, než si řekli své ANO.

Svatba byla podle důvěryhodného zdroje plánovaná.

Světlana Zárubová žije s podnikatelem Petrem Witowským již déle než tři roky. Že by mohli vstoupit do svazku manželského, naznačila moderátorka letos v květnu. "Já nevím... Já jsem o tom ani nepřemýšlela. Pro mě svatba není nejdůležitější. Až na to nastane čas, tak se to stane," tvrdila na jaře.

Světlana Zárubová se synem Viktorem

Podobně reagovala i na otázku, zda-li touží po dalším dítěti. "Je mi 37, to už je docela dost, teoreticky bych miminko mohla mít, ale všechno má svůj čas. To je jako s tím manželstvím," uvedla moderátorka primáckých zpráv.

Z prvního manželství má Světlana Zárubová devítiletého syna Viktora, s nynějším manželem se podílí na výchově jeho tří dětí.