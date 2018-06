Zárubová buduje s partnerem nový byt pro čtyři děti

Až se byt kompletně dodělá, je pravděpodobné, že ho bývalí majitelé vůbec nepoznají. "Kompletně budou nové koupelny, budeme mít dvě, dále podlahy, dveře a trochu dispozičně upravíme i kuchyň," popsala stavební práce Zárubová, která je ráda, že má byt s pěkným výhledem na Prahu, a nikoliv dům.

"Dům bych opravdu nechtěla, musíte se o něj furt starat. Ráda si pojedu někam na výlet a odtud si odjedu, ale na ten výhled na hlavní město prostě nedám dopustit. Když chci někam do domku, to je nejlepší jet do Litoměřic, kde mám rodiče. Bydlí v areálu dětského domova, tak je to tam moc pěkné," dodala moderátorka.

Se současným partnerem Petrem žije Světlana Zárubová již čtyři roky, ale až teď pozná, jaké to je, sdílet společnou domácnost. Dříve tomu tak nebylo. "My se sice známe už dlouho, ale každý jsme bydlel někde jinde. A že půjdeme do jednoho bytu, jsme si řekli někdy loni v září. Je to přeci jen ekonomičtější," vysvětlila moderátorka, která se tak rázem bude starat o čtyři děti. K jejímu synovi Viktorovi totiž přibudou tři partnerovy děti.



Světlana Zárubová se synem Viktorem

"Dohromady máme čtyři kluky, ti z toho všeho mají velkou legraci, tak je fajn, že se pořád něco děje. Hlavní je, že si sedli, hrají si spolu a myslím, že jsou v pohodě," uzavírá moderátorka zpráv TV Prima Světlana Zárubová.