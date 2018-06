Záruba vypadl ze StarDance týden po rozvodu

Zatím ještě manželé poněkud zamotali hlavu svému okolí při sobotním přímém přenosu StarDance. Světlana Zárubová seděla s jejich synem Viktorem poprvé v publiku, což by při dobrých rodinných vztazích nebylo nepochopitelné, Robert Záruba ovšem překvapil tím, že o půvabné blondýnce mluvil paradoxně krátce po rozvodovém řízení jako o ženě svého života.

„Trošku mě to překvapilo, nečekala jsem to,“ přiznává Zárubová. „Ale bylo to milé, že to řekl takhle veřejně. Já to bohužel v sále neslyšela, v tu chvíli se totiž vypnuly mikrofony a slyšeli to jen diváci u televizních obrazovek. Mně po vysílání naběhlo asi dvacet SMS zpráv od kamarádek a známých s tím, že to vypadá, že jsme spolu, nebo brzy budeme. Nic se ale zatím nezměnilo, je to tak, jak to bylo,“ dodává.

Přemýšlí o odvolání

„Nevím už přesně, jak jsem to řekl. Vedle mě brečela Vanda a já nechtěl, aby se moje žena cítila hloupě. Oběma jsem to vysvětlil a to ostatní je naše věc, nechci to komentovat. Strašně špatně se o tom totiž mluví, bylo by to navíc na dlouhé povídání. V tuto chvíli přemýšlíme, co bude dál, chce to čas. Jasné je jedině to, že jsme byli rozvedeni po prvním stání. Já jsem se ale rozvádět nechtěl, přestože bych k tomu měl milion důvodů. A jestli využiji možnosti odvolání, až se mi rozsudek dostane do rukou? Ještě nevím,“ přemítá Záruba.

Domněnky o tom, že mezi ním a jeho taneční partnerkou Vandou Dětinskou vzniklo něco víc než pouhé přátelství, Záruba vyvrací. „Když s někým trávíte tři měsíce několik hodin denně, není možné si s ním nevypěstovat vztah. Dneska asi každého napadne milenecký, ale ten náš je kamarádský. Hodně toho o sobě víme, mluvili jsme spolu o spoustě věcech a odkryli jsme před sebou svoje životy. Ale nebyl důvěrnější, ani fyzicky mezi námi nic nebylo, udrželi jsme to v přátelské rovině. V tomhle je Vanda profesionálka, přestože je jí teprve devatenáct let. Je to opravdu jen dobrá kamarádka, se kterou se rád sejdu nejen kvůli tancování,“ uzavírá Záruba.

VÍCE O SOUTĚŽI STARDANCE ZDE

Mají se k sobě vrátit Robert a Světlana Zárubovi?