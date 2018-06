Žárovka svítí, zářivka září

Stará známá žárovka si do kádrového materiálu může poznamenat dvě výhody: nízkou pořizovací cenu a jednoduchou obsluhu. Tu druhou si však připisují i kompaktní zářivky: zašroubovat je do objímky je stejně snadné jako zářivku.

"Kdybych si měl vybrat žárovku, dal bych přednost matované nebo opálové, typu Briliant satin. Díky povrchové úpravě totiž jejich světlo nebodá do očí, což má význam hlavně u nástěnných lampiček, do kterých se člověk občas přímo podívá," doporučuje Stanislav Slabyhoudek z kralupské firmy Sláva, která se specializuje na osvětlovací žárovku.

Žárovka je ale značně citlivá na přepětí. V okamžiku, kdy napětí v rozvodné síti přesáhne 230 voltů, žárovka praskne, i kdyby byla ve službě teprve první den. "Tam, kde se kvůli přepětí musí žárovky vyměňovat příliš často, je vhodné použít kompaktní zářivky - ty vydrží všechno," radí Stanislav Slabyhoudek.

Úsporné trubičky

Kompaktní zářivky - tedy "úsporné žárovky" - jsou o poznání dražší než obyčejné žárovky, ale zato mají podstatně delší životnost a nižší spotřebu. Během několika let hromádka účtů za klasické žárovky naroste do podstatně větší výšky než za kompaktní zářivky.

Úsporné zdroje, jež vypadají jako svítící píšťaly, se navzájem podobají jenom navenek. Podle toho, co umějí, je lze rozdělit dvou typů: Economy a Electronic.

Zářivky typu Economy dostaly jméno nejspíš podle pořizovací ceny, která zhruba poloviční ve srovnání s jejich dokonalejšími sestřičkami. Jsou vybaveny zjednodušenou elektronikou, která se nedokáže vyrovnat s častým zapínáním. Na místě, kde se rozsvěcuje jen často a na chvilku, jako je třeba koupelna, mají podstatně zkrácenou životnost. Hodí se ovšem na chodbu nebo na celonoční osvětlení vchodových dveří.

Zářivky Electronic nabízejí za více peněz i dost muziky: každá z nich by se měla rozsvítit až půlmilionkrát, aniž by jí to ukrátilo život. Pokud jde o technickou stránku věci, můžete je použít v bytě kdekoli. Potíže však mají estétové: svítící trubice vykukující z křišťálového lustru kazí umělecký dojem. Ale protože se kompaktní zářivky vyrábějí i v klasickém "hruškovitém" tvaru, není nic ztraceno: stačí jen dobře a včas vybírat.

"Rozšířená pověra, že zářivky nesnášejí zapínání, už dávno neplatí," říká Stanislav Slabyhoudek. "Moderní zářivky snesou zapnutí a vypnutí třeba mnohokrát za den. A pokud někoho rozčiluje, že zářivka chvíli po nastartování bliká, může si pořídit elektronický startér, s nímž světlo naskočí hned napoprvé. Elektronický startér se vyplatí zvlášť venku, v chladném prostředí."

Bílé, nebo žluté?

Obyčejné žárovky vydávají žluté světlo. Lidskému oku je to milé, protože se mu dokáže dobře přizpůsobit, a tak hladina osvětlení nemusí být tak vysoká. Zářivky však umějí posvítit žlutě i bíle - tedy v barvě, která se blíží normálnímu dennímu světlu. Bílé světlo působí měkčeji, přirozeněji, nenápadněji - až se na pohled může zdát, že se intenzitou nevyrovná žlutému.

"Bíle zářící zářivky by se měly používat především tam, kde se umělé osvětlení směšuje s bílým světlem, a tam, kde se hodně čte nebo píše. Optimální je hlavně ve vzdálenosti do jednoho metru od pracovního místa," říká Stanislav Slabyhoudek.

Barvy jako živé

V současné době se běžně používají trubicové zářivky dvou typů: standardní a třípásmové.

"Mezi nimi je rozdíl asi jako mezi trabantem a mercedesem - přitom třípásmové jsou přibližně dvakrát dražší," radí Slabyhoudek.

Tento rozdíl můžete pozorovat doslova na vlastní kůži. Bledá, nezdravě vyhlížející ruka pod standardními zářivkami nemusí být nutně následkem nezřízeného životního stylu. Zkuste na sebe pohlédnout pod třípásmovými zářivkami a budete příjemně překvapeni. Ty standardní totiž ponechávají osvětlenému předmětu jen asi padesát až šedesát procent jeho vlastní barvy, zatímco třípásmové zhruba devadesát procent.

Kromě toho mají třípásmové zářivky nesrovnatelně delší životnost - zastanou patnáct až osmnáct tisíc hodin práce. S postupujícím časem také nenabývají šedavého nebo nahnědlého odstínu, což se jejich standardním kolegyním někdy stává.